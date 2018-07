Syrische Armeeposten mit Raketen beschossen

Israel: „Nichteinmischung in Syrien-Konflikt bleibt unverändert“

Seit der am 19. Juni begonnenen Offensive Russlands und Syriens in der südsyrischen Provinz Daraa ist die israelische Armee besonders wachsam. Anfang Juli verstärkte sie die Truppenpräsenz im israelisch besetzten Teil des Golan. In der Erklärung vom Mittwoch hieß es zunächst, die „Politik der Nichteinmischung in den Syrien-Konflikt“ bleibe „unverändert“ - solange Israels „Souveränität nicht infrage gestellt“ und seine Bürger „nicht bedroht“ seien.