Warum so viele beim Fahren das Handy benutzen

- Gefährliche Folgen: Fast 40 Prozent gaben an, dass sie so in den vergangenen zwölf Monaten plötzlich vollbremsen mussten, weil sie abgelenkt waren. Ein Viertel musste das Lenkrad verreißen, rasch die Spur wechseln. 27 Prozent gaben an, jemandem durch Ablenkung zu dicht aufgefahren zu sein.