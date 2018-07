Poroschenko fordert Stopp von Nord Stream 2

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat den Stopp der Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 gefordert, die russisches Gas unter Umgehung seines Landes nach Deutschland transportieren soll. „Nord Stream 2 ist kein Wirtschaftsprojekt, es ist absolut politisch motiviert“, kritisierte er am Donnerstag am zweiten Tag des NATO-Gipfels in Brüssel.