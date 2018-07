Deshalb tragen Kroatien-Fans Wasserball-Kappen!

Weil vor zwei Jahren bei der EM in Frankreich, beim Spiel Kroatien - Türkei, der Verteidiger der kroatischen Mannschaft, Vedran Corluka (Lok. Moskau) sich am Kopf verletzt hatte. Dabei erlitt er eine Wunde, die stark blutete und die kaum zu stillen war. Bis der kroatische Physiotherapeut Nderim Redzaj auf die Idee kam, ihm eine Wasserball-Kappe überzuziehen. So kehrte er auf das Feld zurück und seitdem tragen die kroatischen Fans die karierte Wasserballkappe (Symbol ihres Nationalstolzes: Kroatien war 2012 Olympiasieger in Wasserball).