Dieb ging von der Polizei direkt zurück zum Tatort

Wiener (49) schlug schon in Salzburg zu

Bei den weiteren Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass der Tatverdächtige bereits zwei Wochen zuvor in St. Michael im Lungau in einen Pkw eingebrochen und eine Handtasche mit Ausweisdokumenten einer 42-jährigen Tamswegerin gestohlen hatte. Nach anfänglichem Leugnen legte der Wiener ein umfassendes Geständnis ab. Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß angezeigt.