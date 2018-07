Rick Astley: Mit neuem Album in die Zukunft

Auf seinem achten Studioalbum präsentiert sich Astley als zufriedener und glücklicher Künstler, der hörbar Spaß hat, an dem was er tut. Dabei startet der mittlerweile 52-Jährige äußerst tanzbar: Der Titelsong ist eine flotte, klassische Disco-Nummer nach alter Schule. „It‘s a beautiful life, if you give it a chance it can make you dance“, singt Astley. „Das ist ein echt einfacher Song, ein sehr simpler Text“, räumt er im Interview der Deutschen Presse-Agentur ein. Trotz aller schlechten Nachrichten, die laut Astley täglich auf uns einprasseln: „Die Welt ist auch großartig, und es kann ein besseres Leben geben“, findet er. „Man muss nur einen Weg finden, um es sich schön zu machen.“