Meteoriten von Feuerball über Botswana entdeckt

Den ersten Meteorit fanden Forscher einer lokalen Universität und Forschungseinrichtungen in Botswana schon fünf Tage später. Ein Team von Wissenschaftlern aus den USA, Finnland und Südafrika, das sich ebenfalls an der Suche nach den Überresten des Asteroiden beteiligte, fand am 23. Juni im Central Kalahari Game Reserve - einem 1961 gegründetes Wildreservat in der Kalahari in Botswana - schließlich einen weiteren Meteoriten, wie die University of Helsinki berichtete.