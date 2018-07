„Nacht gegen Armut“ mit US-Rockband Calexico

Die Nacht gegen Armut ist Teil der Spendenaktivitäten gegen Armut in Österreich. Mit dem Reinerlös unterstützt die Volkshilfe Menschen in Österreich, die in akuter Armut leben - vorrangig kranke oder benachteiligte Kinder, alleinerziehende Mütter und Väter sowie kinderreiche Familien. Tickets für das Top-Event am 19. Juli in der Wiener Arena gibt es u.a. unter www.musicticket.at.