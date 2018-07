„Reh“ ausgewichen: Unfall-Lenker hatte Vollrausch!

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 9. Juli 2018 gegen 23:55 Uhr mit seinem Pkw in Helfenberg auf dem Güterweg Vorwaldweg . In einem Waldstück lief laut seinen Aussagen ein Reh auf die Fahrbahn, sodass er den Pkw nach rechts verriss, sich überschlug und der Pkw auf der Beifahrerseite liegen blieb.