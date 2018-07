Sie will in den Serien spielen

Sie erinnert sich noch ganz genau, wie das war, an jenem Tag, der alles verändert hat. Die junge Hausfrau und Mutter aus Essen, Deutschland, steht in der Wohnung in der sie mit ihrem Mann und ihrer gemeinsam Tochter lebt. Tippt sich immer wieder auf die Lippen, als sie die Wahrheit erfährt über jenen Mann, den sie geheiratet hat und doch nicht der ist für den sie ihn gehalten hat. Und versteht die Welt nicht mehr.

Doch was sich auf den ersten Blick fast einwenig wie ein sehr detaillierter Einblick in das Privatleben der Adneterin Sarah Zaharanski liest, ist eigentlich das Lebensdrama ihrer jüngsten Rolle , die der Frauke Schinder. Die die Schauspielerin als Episoden-Hauptrolle in der neuen RTL-Serie „Die Klempnerin“ spielen wird, in der die Kriminalpsychologin Mina Bäumer und Hauptkommissar Thomas Waldeck in akribischer Feinstarbeit auf unkonventionelle Art und Weise ihre Fälle lösen. Und ab Herbst über die Fernseher flimmern soll.