Gegendarstellung

Auf Ihrer Website www.krone.at geben Sie in einem mit „07.05.2018“ datierten Artikel mit der Überschrift „Hassprediger ruft nach Scharia in Österreich!“ die Behauptung wieder, in der vom „As-Sunna MoscheeVSC-Kulturverein“ Moschee -Erhaltungs und Verwaltungsverein getragenen As-Sunnah-Moschee in der Garbergasse in Wien-Mariahilf habe ein „Hassprediger“ zur Errichtung eines islamischen Staates auf österreichischem Hoheitsgebiet und zur Einführung der Scharia aufgerufen.