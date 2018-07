Trio verprügelt Frau, geht dann auf Zeugen los

Die jungen Pärchen - zwei Frauen im Alter von 21 Jahren sowie deren Partner im Alter von 24 Jahren - hatten in den Morgenstunden beobachtet, wie die drei Männer mit der Frau zunächst im Park unterwegs waren und plötzlich in Streit gerieten. Als die Situation Augenblicke später eskalierte und einer der Verdächtigen mit der Faust mehrmals ins Gesicht der Frau schlug, kamen die Zeugen ihr zu Hilfe. Einer der Angreifer schlug mit einer Glasflasche einem der beiden 24-Jährigen auf den Kopf, um ihn danach mit dem zerbrochenen Behälter erneut zu attackieren und ihm Schnittverletzungen an Kopf und Armen zuzufügen. Auch eine 21-Jährige wurde zum Opfer der Schläger, erlitt eine blutende Wunde unter dem Auge sowie zahlreiche Hämatome im Gesicht.