Der große Hupfer in die Mur

Kalt war es trotzdem: Nach einem sekundengenauen Countdown stürzte sich eine ansehnliche Schar wackerer „Badegäste“ in die grüne Flut - so wie in ganz Europa: Zigtausende Menschen sprangen gleichzeitig in die Flüsse, um ein Zeichen für die Wasserqualität auf unserem Kontinent zu setzen. Die Aktion soll möglichst viele Menschen auf die Kostbarkeit des Wassers aufmerksam machen und für den Schutz der Gewässer, die die Lebensadern unserer Umwelt sind, sensibilisieren.