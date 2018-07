Tanja Maljartschuk gewinnt Bachmann-Preis

Winkels ortete im Verlauf des dreitägigen Wettlesens, zu dem sieben Autorinnen und sieben Autoren angetreten waren, „viele Geschichten, die sehr gut gebaut waren. Das war nicht immer so. Klagenfurt hat eine lange Tradition experimenteller Texte. Aber gut erzählte Geschichten gelten heute mehr als bisher.“ Die Jury entschied sich am Ende für Beiträge, in denen Sprache Mittel zum Zweck war und sich nicht in den Vordergrund schob.