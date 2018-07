„Wuschel“ und „Puschel“ wurden wieder gefunden!

In der Nacht zum 27.Juni wurden die beiden Zwerghasen „Wuschel“ und „Puschel“ samt Hasenstall aus dem Garten eines Restaurants gestohlen. Die Täter waren vorerst unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden lag im dreistelligen Eurobereich. Der Diebstahl wurde schließlich durch Polizei und Presse - auch die „Krone“ berichtete - auf Facebook veröffentlicht. Daraufhin gingen bei der Polizei Kitzbühel Hinweise ein, dass die gesuchten Hasen in einer Tierbetreuungsstelle gesehen wurden. Die Ermittler gingen den Hinweisen nach und konnten zwei Tatverdächtige - einen Mann und eine Frau - ausforschen. Die mutmaßlichen Hasen-Diebe gingen laut Polizei wohl davon aus, dass es „Wuschel“ und „Puschel“ in der Tierbetreuungsstelle besser gehen würde. Der Stall wurde von den beiden Tatverdächtigen in einem Graben entsorgt.