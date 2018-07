Drogen-Raser am Weg in Disco gestoppt

Dumm gelaufen! Ausgerechnet einen Zivilwagen der Polizei überholte ein Drogen-Raser (20) aus Linz in Hörsching. Tempo 154 statt erlaubter 70, da drückten die Beamten kein Auge zu. „Ich wollte schnell in die Disco nach Wels“, rechtfertigte sich der Junkie am Steuer.