Internet-Gauner locken mit „Steuerrückzahlung“

Anruf, nachdem Opfer „angebissen“ haben

„Der Aufforderung sollte man auf keinem Fall Folge leisten, da Informationen des BMF grundsätzlich in Form von Bescheiden per Post oder über die Finanz-Online-Databox zugestellt werden“, warnt auch die Arbeiterkammer vor den so genannten „Phishing-Attacken“. Der Link im E-Mail mit dem Betreff „Ihre Steuerrückzahlung“ führt auf eine gefälschte Webseite im Stil von Finanz-Online, die den User zur Angabe von persönlichen Daten und Kontoinformationen auffordert. Was dann passiert, weiß laut AK mittlerweile ein Unternehmer aus einem anderen Bundesland, der den Betrügern auf den Leim gegangen ist. Einen Tag, nachdem er seine Daten auf der gefälschten Webseite eintrug, wurde er von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Finanzamtes angerufen, der ihm einen TAN-Code entlockte. Wenige Stunden nach dem Telefonat bemerkte der Unternehmer, dass mehrere Tausend Euro auf seinem Konto fehlten. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass bereits beim Anklicken des Links Schadsoftware unbemerkt auf den PC gelangen könnten. Der einzig wirksame Schutz, um nicht Opfer solcher Gauner zu werden: Dubiose Mails sofort löschen.