13.000 Bewerber stürmten Medizin-Tests

In ganz Österreich stellten sich am Freitag gleichzeitig insgesamt 12.552 von 15.880 angemeldeten Bewerbern dem einheitlichen Aufnahmeverfahren „MedAT“ - neben dem Standort Wien ist es auch an den öffentlichen Hochschulen in Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz möglich, Medizin zu studieren. In Tirol stürmten 2897 zum „MedAT“-Test, in Graz hatten es 2441 zur Prüfung geschafft, in Linz nahmen 1269 teil.