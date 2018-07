Torhüter-Ikone Buffon in Paris zum Medizincheck

Italiens Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Montagnachmittag als neuer Spieler von Paris Saint-Germain vorgestellt werden. Verschiedene französische Medien schrieben am Freitag, dass sich der 40-Jährige in Paris dem Medizincheck unterziehe und einen Vertrag bis 2020 unterschreiben werde.