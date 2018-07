Papagenas neues „Feenkleid“

Weit entfernt vom kultigen Hippie-Look ist die Festspielrobe, die das Münchner Designer-Duo bereits zum dritten Mal für Marianne Köhlers „Diva“-Boutique schneiderte. „Es ist ein Hauch von einem Kleid, dass die Silhouette der Trägerin in zwölf Tüll-Lagen in vier verschiedenen Schattierungen von Zuckerwatte- bis Hustenbonbonfarben umspielt, und ihr so eine feenhafte Erscheinung verleiht“, so Talbot und Runhof, die ihre Kreation von keiner geringeren als der Papagena in der diesjährigen Festspielproduktion von Mozarts „Zauberflöte“ Maria Nazarova präsentieren ließ. „Ich habe zwar sehr viele prachtvolle Roben, aber so eine zarte und dennoch elegante fehlt noch in meinem Schrank“, schwärmte die ukrainische Koloratursopranistin und Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Kein Problem, Marianne Köhler machte sie der jungen Sängerin nach ihrer wunderbaren Darbietung von Liedern von Puccini, Ravel und Rachmaninow ohnehin gerne zum Geschenk.