Zwei Drogenringe auf einen Streich zerschlagen

Besonders unverfroren agierte ein Deutscher (30), der seine Haftfreigänge am Wochenende dazu nützte, Suchtgift feilzubieten. Dabei geriet er jedoch an verdeckte Ermittler, denen er ein Kilo Kokain für 60.000 Euro offerierte. Auftraggeber war ein 24-jähriger Vöcklabrucker, als Übergabeort wurde eine Tankstelle in Schardenberg vereinbart. Neben den beiden Verdächtigen kamen auch zwei Deutsche russischer Abstammung zur Übergabe - sie sollten den Deal überwachen. „Alle vier sind festgenommen“, sagt Chefinspektor Hans Jürgen Hofinger vom Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck. Das sichergestellte Kilo Kokain hat einen Straßenverkaufswert von 100.000 €.