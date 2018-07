Bankomatknacker mit 55.000 Euro auf der Flucht

Keine Spur gibt’s zu jenen Bankomatknackern, die den Geldautomaten in der Raika-Filiale in Techendorf am Weißensee geplündert haben. Für die Kripo ist es das Werk von Profis, die mit 55.000 Euro Bargeld entkommen konnten. Zusammenhänge mit anderen Straftaten und Vorfällen werden geprüft.