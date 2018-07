Für einige Abgeordnete ist Polit-Bezug nur Zubrot

Manche verdienen nichts dazu

15 Abgeordnete fallen in die Kategorie 3; 16 stufen sich in Kategorie 2 ein, die von 1001 bis 3500 Euro reicht. Bleibt die Stufe 1 mit bis zu 1000 Euro brutto im Monat, in die 12 Abgeordnete einzuteilen sind.Bleiben also neun (von 56) Mandatare ohne Einkommen neben dem Landtagsbezug, so etwa die Klubobleute Christian Makor (SPÖ) und Gottfried Hirz (Grüne). Der unternehmerisch tätige FPÖ-Klubchef Herwig Mahr fällt in Kategorie 3, ÖVP-Klubchefin Helena Kirchmayr kommt mit irgendeiner ihrer diversen Zusatzfunktionen in Kategorie 1. Die Landtagsprädidenten Adalbert Cramer (FPÖ) und Gerda Weichsler-Hauer (SPÖ) sind ohne Zusatzeinkommen, Viktor Sigl (ÖVP) ist in Stufe 2.