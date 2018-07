Vonn: Hai-Begegnung und heißes Bikini-Workout

In den letzten Wochen sorgte die US-Ski-Queen Lindsey Vonn kaum für Schlagzeilen. Ganz ungewöhnlich für die 33-Jährige, die seit April mit NHL-Star P. K. Subban einen neuen Freund an ihrer Seite hat. Via Instagram hält sie ihre Fans nahezu tagtäglich am Laufenden: Liebes-Urlaub in Italien, ein Hai-Erlebnis und - wie soll es auch anders sein - ein heißes Bikini-Workout (oben im Video).