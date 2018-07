Thiem-Aus in Wimbledon: Sturz Grund für Aufgabe!

Für Dominic Thiem war das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon früh zu Ende! Der 24-jährige Niederösterreicher gab in der ersten Runde gegen den Zyprioten Marcos Baghdatis beim Stand von 4:6,5:7,0:2 und 30:40 nach etwas mehr als eineinhalb Stunden auf. Unser Tennis-Held verletzte sich bei einem Sturz im ersten Satz am Rücken. „Mich hat es aufgehaut und zusammengestaucht. Mir hat dann der obere Rücken wehgetan und es ist im Laufe des Matches immer schlechter geworden“, sagte der ÖTV-Star auf der Pressekonferenz. Durch die Blessur habe er immer langsamer servieren können.