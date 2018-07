England siegt erstmals seit 1996 im Elferschießen!

Was sich indes bei den intensiven Diskussionen rund um den Elfer-Pfiff bereits angedeutet hatte, zog sich in den kommenden 15 bis 20 Minuten noch weiter. Wenngleich der Begriff „Gehässigkeiten“ noch einen Hauch zu hoch gegriffen sein mag, die Atmosphäre auf dem Rasen wurde immer hitziger, auf beiden Seiten wurde der Spielfluss immer wieder mit kleineren und größeren Fouls unterbrochen - Gelbe Karten für Falcao (63.) und Bacca (65.) zeugten von zu viel Emotionen vor allem bei den Südamerikanern. Die „Three Lions“ zogen sich zwar mit der Zeit immer weiter zurück, doch mit dem so freigewordenen Platz fingen sie kaum etwas an - es bedurfte schon der Mithilfe von England in Person von Verteidiger Walker, der im Mittelfeld durch einen leichtsinnigen Ballverlust gegen Bacca DIE Riesen-Ausgleichschance ermöglichte. Doch Cuadrado schloss den Konter mit einem Schuss knapp über das Gehäuse ab (81.). Aus und vorbei für Kolumbien? Mitnichten! Denn als wohl schon alle im Stadion den Sieg für England in trockenen Tüchern wähnten, schlug Kolumbien doch noch zu.