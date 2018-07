Die FACC-Millionen liegen noch immer auf Eis

Auch Klage des „Ex“ ruht

Dass die Ängste und zugleich die Vorsicht in Oberösterreich größer als in anderen Bundesländern sind, hängt mit FACC zusammen, wo nach dem Bekanntwerden des 52-Millionen-€-Betrugs im Jänner 2016 kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Die zehn Millionen Euro, die auf Konten in China eingefroren werden konnten, liegen dort noch immer auf Eis. „Wir arbeiten intensiv an der Rückholung des Geldes“, heißt es von den Innviertlern. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen erst geschaffen werden, um Zugriff auf die Millionen zu bekommen. Die Klage von Ex-Vorstandschef Walter Stephan, der auf Wiedereinstellung klagte, ist nach wie vor ruhend gestellt.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung