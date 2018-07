Im Bademantel zur Birthdayparty

Um so ein Programmkino mit kultureller Vielfalt und künstlerischer Qualität zu erhalten, braucht es neben der Kraft der Betreiber, eine Finanzspritze von Stadt, Land und Bund von 25 %, sowie natürlich vielen begeisterten Cineasten - in den letzten vier Jahrzehnten haben 2,7 Millionen 10.000 Filme in mehr als 85.000 Vorstellungen gesehen -, in erster Linie aber eine kräftige Portion Enthusiasmus, den Renate Wurm 1992 ins Haus in der Steingasse mitbrachte.