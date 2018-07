Mehr als 2000 Jahre alte Weinamphoren entdeckt

Ein Forscher habe im Vorjahr Höhlen in der Gegend untersucht und sei dabei die hoch gelegene Höhle in einer Felswand gestoßen. Für die Bergungsaktion kletterten die Wissenschaftler an Seilen zu der kleinen Höhle hinauf. Sie gruben die zerbrechlichen Gefäße aus und packten sie in Schutzfolie. Anschließend ließen sie die Funde in gepolsterten Taschen mithilfe von Seilen 30 Meter in die Tiefe hinunter.