Mühlviertler NMS-Schülerin gewann Friedenspreis

Einladung nach Wien

Als Belohnung wurde die Preisträgerin mit ihren Eltern, ihrer Zeichenlehrerin Petra Schmid und dem Schulleiter in das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung nach Wien eingeladen. BM Dr. Heinz Faßmann überreichte Magdalena Steininger persönlich in einem sehr feierlichen Rahmen einen wertvollen Ehrenpreis und gratulierte der jungen Künstlerin zu ihrem großartigen Bild. In einem kurzen Statement betonte die junge Künstlerin, dass Frieden für sie keine Selbstverständlichkeit sei und dass wir uns um den Frieden in uns selber, in der Schule und im späteren Leben immer wieder bemühen müssen.