Öffi-Streik: „Das war doch die humanste Uhrzeit“

Es gibt aber auch viele, die einen „Streik“ als zu drastisch empfinden.

Wissen Sie, was drastisch ist? Wenn die Öffis um 4.30 Uhr nicht ausfahren. Dann spielt es sich in Graz ab, dass es nur so raschelt. Das war die humanste Uhrzeit. Alle sind rechtzeitig in die Arbeit gekommen und die Kinder in die Schule.