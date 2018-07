Die Steiermark war die „Streik-Hochburg“

Um dreiviertel 8 Uhr, mitten im Berufsverkehr, fuhren am Montag die Busse und Straßenbahnen in Graz in die Remise. Die Öffis standen still - weil der starke Arm der Gewerkschaft es so wollte. „Das steht aber nirgends“, schimpfte ein Fahrgast an einer Haltestelle, neben ihm die elektronische Anzeigetafel. Er war nicht der Einzige, den der „Streik“ unvorbereitet traf.