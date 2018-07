Klare Spielregeln im Kampf gegen Extremismus

Differenzieren, nicht kriminalisieren

„Wenn sich ein Mann nicht von einer weiblichen Ärztin behandeln lassen will, dann können wir das so nicht stehen lassen. Auch, dass ein Patient stationär aufgenommen wird und seine Familie in dieses Zimmer miteinzieht, kann es nicht geben“, betont Drexler, dem klar ist, dass hier viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Daher holte die Polizei (an der Spitze Projektleiter Werner Miedl), vier Partner an Bord, die als soziale Brennpunkte auf der Hand liegen: vier Ambulanzen (KAGes), acht Grazer Schulen, das AMS und der soziale Wohnbau (zuständig ist Landesrätin Kampus). „Wir kriminalisieren nicht, wir differenzieren. Wir wollen mit den Menschen reden, nicht über sie. Ich bin einige Male in Moscheen gewesen, ohne Dienstwaffe. Wenn einem da 500 Menschen gegenüberstehen, dann gehört auch Mut dazu. Daher kann ich sagen: Es bemühen sich unglaublich viele darum, die Integration zu schaffen“, weiß Miedl.