Linzer Straßen sind 324,7 Millionen Euro wert

Was sind die Linzer Straßen wert? Diese ungewöhnliche Frage beantwortet nun eine Verkehrsflächenerhebung in der Landeshauptstadt mit 327,4 Millionen Euro. Ob etwa Landstraße, Taubenmarkt oder Donaulände am wertvollsten sind, weiß man dennoch nicht. Dafür gibt es Infos über den Straßenzustand.