Leichter Anstieg bei Zahl der Verkehrstoten

Allein in der Vorwoche gab es nach Angaben des Innenministeriums 15 Tote im Straßenverkehr - überdurchschnittlich viele. Fünf Autofahrer, vier Biker, zwei Mitfahrer in einem Pkw und jeweils ein E-Bike-Lenker, Fußgänger, Sattelzuglenker und Mitfahrer in einem Sattelzug kamen bei 13 Verkehrsunfällen ums Leben. Zwei Menschen fanden am vergangenen, ersten Ferienwochenende auf den Straßen den Tod.