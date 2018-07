Toronto verpflichtet Eishockey-Star Tavares

Tavares, der die letzten neun Jahre für die New York Islanders auf dem Eis stand, verkündete seine Entscheidung via Twitter. „Es passiert nicht alle Tage, dass du einen Kindheitstraum ausleben darfst“, twitterte Tavares, der in der Nähe von Toronto aufwuchs. Die Nachricht enthielt auch ein Foto aus Tavares‘ Kindheit. Es zeigt den Starspieler schlafend eingehüllt in Maple-Leafs-Bettwäsche.