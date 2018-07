Erstes Bild eines neugeborenen Planeten gelungen

Oberfläche des Gasplaneten ist 1000 Grad heiß

PDS 70b hebt sich in den neuen Beobachtungen sehr deutlich ab, sichtbar als heller Punkt rechts vom geschwärzten Bildmittelpunkt. Eine erste Analyse zeigte, dass PDS 70b ein großer Gasplanet ist, dessen Masse mehrere Male größer ist als jene des Jupiters. An der Oberfläche des unwirtlichen Exoplaneten in Sternbild Zentaur herrscht eine Temperatur von etwa 1000 Grad Celsius. Er ist damit viel heißer als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem, so die Forscher.