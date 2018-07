Britische Regierung „übt“ für Ableben der Queen

„Die Königin fühlt sich heute angeschlagen und hat entschieden, nicht teilzunehmen.“ Diese kurzfristige Absage für einen Gottesdienst in der Saint-Paul-Kathedrale aus dem Buckingham-Palast am vergangenen Donnerstag hat erneut die Sorge um den Gesundheitszustand von Königin Elizabeth II. wachsen lassen. Wie nun bekannt wurde, gab es in der Vorwoche eine geheime Übung der Regierung in London für den Ernstfall - das Ableben der Queen!