Führerwein und NS-Lied brachten Linzer vor Gericht

Wegen des Verbrechens nach dem Verbotsgesetz landete der in der Vorwoche am Landesgericht Linz vor den Geschworenen (Vorsitzende Richterin: Margit Kreuzer). Er legt ein Geständnis ab. Und sprach, wie schon so viele vor ihm, die nach dem Paragraf 3g angeklagt waren, von „Blödsinn“, denn er begangen habe. Das Urteil - 15 Monate bedingt - ist nicht rechtskräftig.