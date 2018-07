Weißhaidinger: „Geld ist die höchste Motivation!“

„Mal schauen, wer am Schluss noch gut drauf ist!“ Auch der Kopf, so Luki, müsse noch „aggressiv“ sein - für weite Würfe. Högler glaubt, dass Luki, der viel Kraftarbeit macht, am Saisonende gut dastehen wird: „Er hat noch viel Potenzial!“ Natürlich auch für die EM in Berlin! Aus dem Training heraus startet Weißhaidinger am 18. Juli in Bellinzona und am 21. Juli bei den Staatsmeisterschaften in Klagenfurt, am 28. Juli, kurz vor der EM, in Andorf muss dann die Form schon da sein. Jene Form, um im Olympiastadion um eine Medaille mitkämpfen zu können.