Achtfache Mutter als Kern eines Drogenrings

Die 43-Jährige besorgte Rauschgift in ihrer Heimatstadt Salzburg, die Afghanen (17 und 18 Jahre alt) lieferten Ecstasy aus Graz an, drei Obersteirer (zwei 16-Jährige und ein 20-Jähriger) verkauften die Drogen. Der Fall flog auf dem Parkplatz des Stiftsgymnasiums auf, wo zwei Jugendliche in einem Pkw lagen, nachdem sie sich zugedröhnt hatten.