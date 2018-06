1,6 Mio. Euro Schaden: Fünffache Mutter verurteilt

Mit Tränen in den Augen bekannte sich die Salzburgerin zu den Vorwürfen der Anklage vollinhaltlich für schuldig. „Es tut mir alles furchtbar leid. Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Natürlich hat die Abhängigkeit zu meinem Noch-Ehemann mitgespielt“, sagte die 48-Jährige zum Vorsitzenden des Schöffensenates am Landesgericht, Richter Christian Hochhauser. Sie habe zwar im Gefängnis lange nach dem Grund ihres Handels nachgedacht, „ich finde aber keine gute Erklärung, warum ich das gemacht habe“. Dass sie von ihren Kindern getrennt sei, „ist jetzt sehr schwer für mich“. Laut ihrem Verteidiger Kurt Jelinek liegen in dem Verfahren viele Milderungsgründe zugunsten der Frau vor.