Fürstenfeld erhielt in 2. Instanz die ABL-Lizenz

Die Fürstenfeld Panthers haben in zweiter Instanz die Lizenz für die Saison 2018/19 in der Admiral Basketball Bundesliga erhalten! Der Einspruchssenat der ABL sah die nachgereichten Unterlagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vereins als ausreichend an, um einen geordneten Meisterschaftsbetrieb zu gewährleisten.