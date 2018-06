Löw darf aufatmen: Hummels wieder einsatzbereit

Deutschland erwartet temperaturmäßig ein heißes Spiel

Der immer noch wankende Titelverteidiger muss nicht nur dem letzten Gruppengegner trotzen, sondern auch den äußeren Widrigkeiten, um den ersten Vorrunden-K.o. bei einer Weltmeisterschaft abzuwenden. Blitz, Donner und Starkregen verhinderten am Dienstagabend das geplante Abschlusstraining von Manuel Neuer und Kollegen im WM-Stadion. Der vom Wasser überflutete Rasen sollte geschont werden. Löws Team musste kurzfristig in eine andere Trainingsstätte ausweichen. Zur Anstoßzeit am Mittwoch sind in der über 1000 Jahre alten Tatarenstadt an der Wolga Sonne und große Hitze angesagt. „Die Physis wird eine wichtige Komponente. Wenn es 30 Grad hat wie angekündigt, spielt das schon eine Rolle“, bemerkte Löw.