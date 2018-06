Bei WM-Aus droht Korea-Star langer Militärdienst

Südkorea hat vor dem letzten Gruppenspiel gegen Deutschland (Mittwoch, 16 Uhr) noch eine ganz kleine Chance aufs Weiterkommen. Doch die Stimmung bei den „Tigers of Asia“ ist angespannt. Kapitän Sung-yong Ki ist verletzt, Rechtsverteidiger Hyun-Soo Jang das Opfer einer „Hexenjagd“ in der Heimat und Starspieler Heung-Min Son droht der Einzug zum Militärdienst. Der 25-Jährige muss aufgrund des nahenden Ausscheidens der Südkoreaner für 21 Monate zum Militär. Der ist in Südkorea absolute Pflicht, ein Nicht-Antritt wird mit bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet. Doch nun hängt seine Karriere in den Seilen. Seine einzige Hoffnung ist ein entsprechender Aufschub seitens des Präsidenten Sükoreas.