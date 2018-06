Iran-Coach tobt: Harte Kritik an Videobeweis

Mit einer Wutrede ist Irans Trainer Carlos Queiroz nach dem Aus bei der WM über den Videobeweis hergezogen. „Ellenbogen bedeutet Rot. So lauten die Regeln“, sagte der Portugiese nach dem 1:1 gegen sein Heimatland am Montagabend in Saransk. Cristiano Ronaldo starkes WM-Auftreten bekam diesmal erste Kratzer. Am Samstag trifft Portugal im Achtelfinale auf Uruguay.