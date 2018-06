Mensur Suljovics Triumph: Nur Gegner kreidebleich!

Diese Woche in Hamburg

„Wichtig, damit ich auch in der Pro Tour Rangliste vorne dabeibleibe“, sagt Mensur, der fünf Stunden nach dem letzten Interview im Flieger nach Wien saß. Und diese Woche in Hamburg angreift, hofft, dass die Gegner aufhören, immer genau gegen ihn zur Höchstform aufzulaufen: „Es ist schon fast gespenstisch. Egal, was sie vorher machen - bei mir drehen sie auf.“ Wenn er im richtigen Moment weiter so cool bleibt, ist aber auch das egal.