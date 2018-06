Kasperltheater um schöne Formel-1-Girls

„Ein unfassbares Kasperltheater“, ärgerte sich nicht nur Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, „die Formel 1 hätte Wichtigeres zu tun, als über Grid Girls zu debattieren.“ Zumal auf dem Red Bull Ring die Startnummern-Girls auch nicht in sexy Tops und Hotpants gekleidet waren, sondern in traditionelle Dirndln. Aber auch die Formula Unas sind Liberty nicht recht. Vielmehr will man Grid Kids einsetzen, ausgewählt werden dafür junge Kart-Fahrer.