Flüchtiger Linzer Betrüger in Abu Dhabi verhaftet

Lieber in der Sonne Abu Dhabis braten, als im Häf‘n in Linz schmoren - das dachte sich ein 43-jähriger Linzer, der wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Abwesenheit zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. Er tauchte im Emirat unter, wurde dort aber von Zielfahndern aufgespürt und ist jetzt in Auslieferungshaft.