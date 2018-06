Prostituiertenmörder beim Kirschpflücken verhaftet

20 Jahre in Garsten

Der Todesschütze und sein Auftraggeber Georg Weinberger - der am 4. Juni 2010 in der Strafanstalt Stein vermutlich an einer Überdosis Medikamenten starb - wurden Ende August 1997 beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mörder - aus medienrechtlichen Gründen dürfen wir seinen Namen nicht nennen - verbrachte die nächsten 20 Jahre in der Justizanstalt Garsten.